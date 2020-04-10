Пенсионный фонд открыл возможность подачи заявления на выплату в 5 тысяч рублей для семей с детьми

Пенсионный фонд открыл возможность подачи заявления на выплату в 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Соответствующий указ был подписан президентом 7 апреля.
25 марта в своем обращении президент России Владимир Путин анонсировал несколько мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях карантина. Одна из них — выплата пособий семьям с детьми. Сообщалось, что с 1 апреля на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать три месяца подряд по 5000 рублей.
С начала апреля пенсионный фонд был завален вопросами по поводу данной выплаты, однако указ президента по этому поводу появился только на этой неделе. В этот же день пенсионный фонд открыл возможность подать заявление на выплату через личный кабинет. Порядок и условия выплаты правительство РФ все еще готовит, но сайт ПФР уже «обвалился».
«Уважаемые мамы, ждущие выплату 5000 рублей! Не переживайте, НИКТО из имеющих право на выплату НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ! Всем перечислим! Вчера все массово бросились подавать заявления через сайт ПФР. В связи с этим возникли некоторые технические трудности. Над их устранением сейчас работаем! Не торопитесь, вы все успеете! Будем принимать заявления вплоть до 1 октября Напоминаем, что сейчас Правительство РФ готовит порядок и условия выплаты 5000 рублей. Давайте их дождемся вместе. Они внесут конкретику и снимут многие ваши вопросы», — сообщается в официальной группе Пенсионного фонда России по Вологодской области.