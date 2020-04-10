Пенсионный фонд открыл возможность подачи заявления на выплату в 5 тысяч рублей для семей с детьми

Пенсионный фонд открыл возможность подачи заявления на выплату в 5 тысяч рублей семьям, имеющим право на материнский капитал. Соответствующий указ был подписан президентом 7 апреля.

25 марта в своем обращении президент России Владимир Путин анонсировал несколько мер поддержки для граждан и бизнеса в условиях карантина. Одна из них — выплата пособий семьям с детьми. Сообщалось, что с 1 апреля на каждого ребенка до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать три месяца подряд по 5000 рублей.

С начала апреля пенсионный фонд был завален вопросами по поводу данной выплаты, однако указ президента по этому поводу появился только на этой неделе. В этот же день пенсионный фонд открыл возможность подать заявление на выплату через личный кабинет. Порядок и условия выплаты правительство РФ все еще готовит, но сайт ПФР уже «обвалился».