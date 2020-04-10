Мошенники поздравили череповчанку с днём рождения и похитили с её счёта 5 тысяч рублей

10.04.2020 [Происшествия]

Мошенники обманули череповчанку в день ее рождения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

36-летней жительнице Череповца в день её рождения в социальной сети пришло сообщение. Неизвестный написал женщине о том, что ей полагается вознаграждение в честь праздника. Для получения денег пострадавшей требовалось сообщить данные банковской карты.

«Череповчанка обрадовалась неожиданному подарку и написала все реквизиты, а затем и код из смс-сообщения. После этого злоумышленники получили доступ к личному кабинету клиента банка и похитили со счета более 5 тысяч рублей. Память о таком подарке надолго останется в памяти жительницы города металлургов», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки в Вологодской области полицейские зарегистрировали четыре заявления от жителей региона, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.

Тэги: дистанционное мошенничество

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