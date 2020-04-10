В Вологодском районе ветеранам ВОВ и труженикам тыла подарят упаковки яиц

10.04.2020 [Общество]

В Вологодском районе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла подарят яйца. В муниципалитете запустили акцию «Подарок перед Пасхой».

Фото со страницы Сергея Жестянникова в соцсети

— Нашим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла подарим главный символ Пасхи — каретку яиц. К акции подключилась Ермаковская птицефабрика — благодарю предприятие за участие и доброе дело в такой непростой для всех нас период, — пишет на своей странице глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

По его словам, к 19 апреля подарки от птицефабрики доставят всем адресатам. Первые уже передали через родственников и волонтеров.

Тэги: подарки, ветераны, ВОВ, яйца, Пасха
Фото со страницы главы Вологодского района Сергея Жестянникова

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