В Вологодском районе ветеранам ВОВ и труженикам тыла подарят упаковки яиц

В Вологодском районе ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла подарят яйца. В муниципалитете запустили акцию «Подарок перед Пасхой».

Фото со страницы Сергея Жестянникова в соцсети

— Нашим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла подарим главный символ Пасхи — каретку яиц. К акции подключилась Ермаковская птицефабрика — благодарю предприятие за участие и доброе дело в такой непростой для всех нас период, — пишет на своей странице глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По его словам, к 19 апреля подарки от птицефабрики доставят всем адресатам. Первые уже передали через родственников и волонтеров.