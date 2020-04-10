Экспресс-тесты на коронавирус закупят в Вологодской области

В Вологодскую область закупят тест-системы мгновенного действия, которые позволят выявить заболевшего коронавирусом в течение 15 минут. Помощь в приобретении экспресс-тестов окажут крупные предприятия региона в сотрудничестве с Минздравом.

— Это позволит обезопасить врачей стационаров при экстренной госпитализации больных, а также быстро выявлять больных из числа работников уязвимых профессий — водителей общественного транспорта, работников торговли и вологжан, вернувшихся из-за рубежа, — сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Как ранее сообщал NewsVo, медпомощь больным с коронавирусом в регионе сейчас оказывают в строительной больнице Череповца, там развернуто 300 коек, еще столько же — в хирургическом корпусе Вологодской горбольницы № 1.