В Вологодской области введут региональную выплату врачам, работающим с зараженными коронавирусом

23 млн. рублей из регионального бюджета выделят в Вологодской области на выплаты врачам, работающим с заразившимися коронавирусом. Об этом объявил губернатор Олег Кувшинников.

«Стимулирующие выплаты, введенные для поддержки материального благополучия медперсонала – это дань уважения к профессии и к людям, которые находятся на переднем краю борьбы с вирусом. Они работают в очагах инфекции и, к сожалению, нередко сами инфицируются, – сказал глава региона. – На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку 46 миллионов рублей из федерального бюджета в область уже поступили, в дополнение выделим еще 23 миллиона рублей, и помощь будет ощутима. Порядок выплат утвержден, они начнутся с апреля. Это необходимо, чтобы наши медики чувствовали себя спокойно и защищенно. Об этом говорил накануне президент РФ, и я его полностью поддерживаю».

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодской области выделят 47 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с зараженными пациентами и пациентами из группы риска. Так, федеральная доплата врачам составит 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – фельдшерам и медсёстрам – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей. Доплаты положены и экипажам скорой помощи: врачам – 50 тысяч рублей, а медсёстрам, фельдшерам и водителям – 25 тысяч рублей.

На совещании с медиками в Череповце глава региона также обсудил проблемы тестирования и маршрутизации больных. Так, проблему приема больных с признаками пневмонии обозначил главврач Вологодской городской больницы № 1 Павел Шепринский. До постановки точного диагноза такие пациенты будут пропускаться через инфекционные боксы. В случае положительного теста на коронавирус, это позволит избежать риска заноса инфекции в стационары, не предназначенные для ее лечения. Подобная система маршрутизации действует во всех медучреждениях области.