Под Череповцом на два года позже срока запустили тепличный комплекс «Новый»

09.04.2020 [Общество]
Под Череповцом на два года позже срока запустили тепличный комплекс «Новый»

Под Череповцом запустили тепличный комплекс «Новый», который должны были сдать еще в 2017 году. 

«Несмотря на ограничительные мероприятия, мы приняли решение ввести в работу тепличный комплекс, чтобы обеспечить свежими овощами череповчан, – подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.– Комплекс не приостанавливал работу, при этом меры безопасности предприняты грандиозные. Огромная благодарность инвесторам, которые, несмотря на кризис, вложили средства в строительство этого уникального суперсовременного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта».

Как ранее сообщал NewsVo, строительство комплекса началось в марте 2017 года, завершить все работы должны были к декабрю того же года. На инвестиционном совете Череповца проекту тепличного комплекса был присвоен статус приоритетного, земельный участок в аренду инвестор - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» - получил на льготных условиях. Предполагалось, что в это ООО перейдут работники обанкротившегося СХПК «Овощной». Однако потом предприниматель Николай Хохлов выкупил производственные площадки предприятия, и там открылся тепличный комплекс «Тоншаловский». Власти в ноябре 2018 года заявили, что он будет работать вместо обанкротившегося «Овощного».

Интересно, что в декабре 2018 года тепличный комплекс «Тоншаловский», где перед этим открыли первую очередь с теплицами, оказался... выставлен на продажу на сайте Авито. После того, как информация о продаже появилась в СМИ, в ситуации стали разбираться чиновники мэрии Череповце. Вскоре объявление было снято с публикации.

В 2018 году ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» вошло в число резидентов ТОСЭР, также получив льготы на имущество, налог на прибыль, налог на землю и по отчислениям во внебюджетные фонды.

Сейчас тепличный комплекс «Новый» в Череповце занимает площадь 8,2 гектаров и оснащен высокотехнологичными теплицами по современной голландской технологии. Растения здесь выращивают в субстрате на подвесных лотках, что улучшает циркуляцию воздуха и облегчает уход. Большая часть операций, включая внесение удобрений и орошение, автоматизирована. Тем не менее, в отделениях тепличного комплекса трудятся 153 специалиста – это жители Череповца, Тоншалово и Кадуя. В год на этих площадях планируют производить около 6 тысяч тонн овощей, которые, кроме Вологодской области, будут продавать в Архангельскую, Мурманскую, Тверскую область и Москву. По данным пресс-службы главы региона, общая стоимость проекта составляет более 2, 3 млрд рублей.

Тэги: СХПК Овощной, теплицы, овощи, ТОСЭР
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
В Вологодской области создается платформа для онлайн-торговли
В Череповце и Вологде за сутки выявили по одному пациенту с подозрением на коронавирус
С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
09.04.2020 [Обзор Прессы]

Елена Рябова о дистанционном обучении

383
1
07.04.2020 [БлогоVO]

Второй день учусь дистанционно вместе с соседскими детьми

1067
0
07.04.2020 [БлогоVO]

«Дистанционное обучение», конечно, организовано из рук вон плохо, но даже это полбеды

1152
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Череповцом на два года позже срока запустили тепличный комплекс «Новый»
Вологодские депутаты одобрили закон об установлении выплат на детей от 3 до 7 лет малоимущим
Организаторы «Бессмертного полка» считают опасным проведение шествия 9 мая из-за коронавируса
«Это как грипп, умноженный раз на двадцать»: живущая в Париже вологжанка рассказала о перенесенном коронавирусе
КПП на взъездах в Череповец оставят до середины мая
Аукцион на разработку проекта реставрации Вологодского кремля выиграла фирма из Ростова-на-Дону
В монастыре Тотьмы прошел крестный ход с молитвой об избавлении от коронавируса
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10920
0
09.04.2020 [БлогоVO]

На КПП помимо сотрудников полиции дежурят медики

262
0
09.04.2020 [Обзор Прессы]

Елена Рябова о дистанционном обучении

383
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика