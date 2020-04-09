Под Череповцом на два года позже срока запустили тепличный комплекс «Новый»

Под Череповцом запустили тепличный комплекс «Новый», который должны были сдать еще в 2017 году.

«Несмотря на ограничительные мероприятия, мы приняли решение ввести в работу тепличный комплекс, чтобы обеспечить свежими овощами череповчан, – подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.– Комплекс не приостанавливал работу, при этом меры безопасности предприняты грандиозные. Огромная благодарность инвесторам, которые, несмотря на кризис, вложили средства в строительство этого уникального суперсовременного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта».

Как ранее сообщал NewsVo, строительство комплекса началось в марте 2017 года, завершить все работы должны были к декабрю того же года. На инвестиционном совете Череповца проекту тепличного комплекса был присвоен статус приоритетного, земельный участок в аренду инвестор - ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» - получил на льготных условиях. Предполагалось, что в это ООО перейдут работники обанкротившегося СХПК «Овощной». Однако потом предприниматель Николай Хохлов выкупил производственные площадки предприятия, и там открылся тепличный комплекс «Тоншаловский». Власти в ноябре 2018 года заявили, что он будет работать вместо обанкротившегося «Овощного».

Интересно, что в декабре 2018 года тепличный комплекс «Тоншаловский», где перед этим открыли первую очередь с теплицами, оказался... выставлен на продажу на сайте Авито. После того, как информация о продаже появилась в СМИ, в ситуации стали разбираться чиновники мэрии Череповце. Вскоре объявление было снято с публикации.

В 2018 году ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» вошло в число резидентов ТОСЭР, также получив льготы на имущество, налог на прибыль, налог на землю и по отчислениям во внебюджетные фонды.

Сейчас тепличный комплекс «Новый» в Череповце занимает площадь 8,2 гектаров и оснащен высокотехнологичными теплицами по современной голландской технологии. Растения здесь выращивают в субстрате на подвесных лотках, что улучшает циркуляцию воздуха и облегчает уход. Большая часть операций, включая внесение удобрений и орошение, автоматизирована. Тем не менее, в отделениях тепличного комплекса трудятся 153 специалиста – это жители Череповца, Тоншалово и Кадуя. В год на этих площадях планируют производить около 6 тысяч тонн овощей, которые, кроме Вологодской области, будут продавать в Архангельскую, Мурманскую, Тверскую область и Москву. По данным пресс-службы главы региона, общая стоимость проекта составляет более 2, 3 млрд рублей.