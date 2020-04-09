В Шексне пациентка больницы украла телефон у родственника соседки по палате

В Шексне полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. С заявлением о хищении телефона к правоохранителям обратился 57-летний местный житель. Заявитель пояснил, что не знает, где именно произошла кража.

Сыщики нашли нового владельца гаджета, которым оказался водитель такси. Он рассказал, что мобильник ему продала незнакомая женщина несколько дней назад. Полицейские установили личность подозреваемой и задержали её. Женщина показала, что некоторое время назад была на лечении в районной больнице.

«Одну из соседок по палате пришел навестить родственник. Выждав момент, когда пара отвлечется, злоумышленница похитила один из мобильных телефонов, лежавших в пакете мужчины. В этот же день она выписалась из медицинского учреждения, на соседней улице продала гаджет таксисту за 1000 рублей. Вырученные средства женщина потратила на алкоголь и отправилась к подругам праздновать выписку из больницы», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 2 лет лишения свободы.