С 13 апреля МФЦ в Вологде будут выдавать и принимать документы

МФЦ в Вологде изменят режим работы. Если с 7 по 10 апреля в центрах только выдают готовые документы, то с 13 апреля перечень проводимых операций значительно расширится.

«С 13 апреля МФЦ будет осуществлять и прием, и выдачу документов. При этом учреждение будет работать по сокращенному графику с 8.00 до 17.00 и только по предварительной записи. Запись осуществляется не через сайт Госуслуг, а именно по телефону 78-08-07. Люди будут приходить к строго определенному времени, это позволит избежать скопления посетителей, что сейчас особенно важно. Естественно, все операторы МФЦ соблюдают необходимые меры предосторожности, и о том же мы просим вологжан. Важно приходить в масках и обязательно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других посетителей. Спектр услуг незначительно сокращен на период карантина, но все основные направления в нем сохранены», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Список услуг, которые будут оказывать МФЦ с понедельника, опубликован на сайте городской администрации. Среди них - регистрация прав на недвижимое имущество, выдача и замена паспортов граждан РФ, государственная регистрация юрлиц и другие.

В администрации города напоминают, что для продления четырех видов услуг визит в МФЦ не требуется. Так, субсидия по оплате жилья и коммунальных услуг продлевается автоматически на 6 месяцев, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка продлеваются я автоматически с 30 марта до 30 апреля. По исполнении 1 года ребенку продлевается до 2 лет, по исполнении 1,5 лет продлевается до 2 лет, по исполнении 2 лет продлевается до 3 лет. Кроме того, назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка отдельным категориям граждан, а также выплаты на третьего и каждого последующего ребенка, продлевается автоматически с 30 марта по 30 апреля для семей, у которых продление зависело только от доходов семьи.