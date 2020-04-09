Житель Харовского района украл 56 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки из Архангельской области

В Харовском районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты 81-летней пенсионерки из Вельского района Архангельской области.

Материал проверки по факту хищения денег поступил харовским полицейским от коллег из Архангельской области. Потерпевшая заявила, что с марта по сентябрь 2019 года с её банковского счёта без её ведома было списано 56 тысяч рублей.

«В ходе работы по данному заявлению было установлено, что денежные средства переводились различным людям, а потом снимались со счетов в банкоматах г. Вологды, г. Харовска и поселка Вожега. Кроме того, часть средств были потрачены на пополнение баланса нескольких абонентских номеров. Один из них отличался от номера потерпевшей только на одну цифру. Полицейские предположили, что при подключении мобильного банка для банковского счета пенсионерки была допущена ошибка, которой и воспользовался неизвестный», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что в один из дней ему на телефон пришло сообщение о поступлении денег на счёт неизвестной ему банковской карты.

«Решив воспользоваться чужими денежными средствами, он несколько раз переводил различные суммы знакомым, объясняя тем, что это плата за выполненную им некую работу, а его счет в настоящее время заблокирован. Но так как в мобильном банке потерпевшей было установлено ограничение по переводу не более 8 тысяч рублей в сутки, харовчанин не мог воспользоваться всеми деньгами на счету пожилой женщины», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. В настоящее время судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.