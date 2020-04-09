С 11 апреля начнут курсировать электрички из Череповца до Вологды и обратно

Северная пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте график движения пригородных поездов из Череповца в Бабаево, Вологду и обратно. Электрички будут курсировать с 11 апреля по 27 сентября (включительно) по субботам и воскресеньям, а также 30 апреля, 1 мая и 12 июня 2020 года.

Так, пригородный поезд № 6049 Череповец 1 — Бабаево будет отправляться из Череповца в 8:35, прибывать в конечный пункт в 11:00. № 6050 Бабаево — Череповец 1 со станции Бабаево будет отправляться в 16:15, прибывать в Череповец — в 18:40. Из Вологды в Череповец электричка № 6485 будет отправляться в 5:50, прибывать в 8:30. № 6486 Череповец 1 — Вологда 1 отправляется в 18:45, прибывает в 21:31.