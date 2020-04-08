В Устюжне пожилой мужчина умер на берегу реки

Следователи проводят проверку по факту смерти 79-летнего мужчины на берегу реки в Устюжне.

По версии следствия, 7 апреля пенсионер возвращался из магазина домой, и когда шел по новому мосту через реку Ижина, ему стало плохо.

— Он оперся на перила и упал в воду. Мужчина выбрался на берег, к нему на помощь бросились ставшие очевидцами произошедшего рыбаки и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но тот скончался до приезда медиков, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По предварительным данным, причиной смерти стало сердечное заболевание. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства происшествия устанавливаются.