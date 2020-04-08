Череповчанин украл посылку с территории транспортной компании

В Череповце полицейские раскрыли кражу посылки с территории транспортной компании.

«В органы внутренних дел г. Череповца с заявлением обратился вологжанин. Он рассказал полицейским, что на территории одной из транспортных компаний у него пропала посылка. В разговоре заявитель пояснил, что направил за заказом своего сотрудника, который должен был привезти несколько мешков с материалами. После выполненной работы руководитель не досчитался одного мешка с тканью. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что посылку похитил неизвестный мужчина. Он погрузил забытый курьером мешок в автомобиль и скрылся с места происшествия. Подозреваемого, которым оказался 45-летний череповчанин, задержали.

«В разговоре с задержанным дознаватель выяснил, что в тот день мужчина приехал за заказом и увидел на территории транспортной компании в зоне разгрузки мешок с пломбами транспортной компании, на котором была информации о поставщике и получателе. Позже, вскрыв посылку дома, череповчанин огорчился, так как в мешке не было ничего для него ценного», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.