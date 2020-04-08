Главу Верховажского поселения оштрафовали за то, что он хотел потратить больше денег, чем было в бюджете

08.04.2020 [Общество]

В Верховажском районе оштрафовали главу Верховажского сельского поселения, который запланировал на содержание дорог больше денег, чем было в бюджете. Разница составила около 300 тысяч рублей. 

— Установлено, что уведомлениями о бюджетных ассигнованиях до Верховажского сельского поселения доведены лимиты бюджетных обязательств на содержание дорог в границах населенных пунктов в размере 2 млн 697 тыс. рублей. В то же время, в нарушение ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ администрацией сельского поселения в период с августа по октябрь 2019 года заключено 4 контракта на содержание автомобильных дорог, сумма которых превысила выделенный лимит на сумму более 340 тыс. рублей, — сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам прокурорской проверки в отношении госслужащего возбудили административное дело по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

 

Тэги: бюджет, госзакупки

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