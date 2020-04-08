В Вологодской области родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом онлайн

Специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи консультируют жителей Вологодской области по видеосвязи, сообщается на сайте центра.

Родители могут обратиться в центр, если их беспокоит поведение ребенка в условиях самоизоляции - например, если ребёнок устраивает истерики, плохо ест, всё время сидит за компьютером, не слышит взрослых, у него есть проблемы с речью, усвоением школьной программы. Психолог, социальный педагог, логопед проконсультируют через интернет.

В период ограничительных мероприятий на территории Вологодской области специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляют консультации по телефону горячей линии: 8-900-553-40-22. Время работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Записаться на онлайн-консультацию к педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам и учителям-дефектологам можно на сайте "Поддержка семьи". Консультации специалистов проводятся по Skype. Кроме того, записаться также можно по телефонам, в соответствии с районом проживания. Так, если ваш район - Вашкинский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Междуреченский, Сокольский, Сямженский, Усть-Кубинский или Харовский – по телефону в Вологде (8172) 53-03-70. Если вы живете в Бабаевском, Белозерском, Кадуйском, Кирилловском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах - по телефону в Череповце (8202) 57-10-70. Жителям Великоустюгского, Кич-Городецкого, Никольского, Нюксенского районов следует звонить по телефону в Великом Устюге (81738) 2-79-74. Если вы проживаете в Бабушкинском, Верховажском, Тарногском или Тотемском районах - необходимо звонить по телефону в Тотьме (81739) 2-15-17.