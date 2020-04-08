В Вологодской области родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом онлайн

08.04.2020 [Общество]

Специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи консультируют жителей Вологодской области по видеосвязи, сообщается на сайте центра. 

Родители могут обратиться в центр, если их беспокоит поведение ребенка в условиях самоизоляции - например, если ребёнок устраивает истерики, плохо ест, всё время сидит за компьютером, не слышит взрослых, у него есть проблемы с речью, усвоением школьной программы. Психолог, социальный педагог, логопед проконсультируют через интернет. 

В период ограничительных мероприятий на территории Вологодской области специалисты Областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляют консультации по телефону горячей линии: 8-900-553-40-22. Время работы горячей линии: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Записаться на онлайн-консультацию к педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям-логопедам и учителям-дефектологам можно на сайте "Поддержка семьи". Консультации специалистов проводятся по Skype. Кроме того, записаться также можно по телефонам, в соответствии с районом проживания. Так, если ваш район - Вашкинский, Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Грязовецкий, Междуреченский, Сокольский, Сямженский, Усть-Кубинский или Харовский – по телефону в Вологде (8172) 53-03-70. Если вы живете в Бабаевском, Белозерском, Кадуйском, Кирилловском, Устюженском, Чагодощенском, Череповецком, Шекснинском районах -  по телефону в Череповце (8202) 57-10-70. Жителям Великоустюгского, Кич-Городецкого, Никольского, Нюксенского районов следует звонить по телефону в Великом Устюге (81738) 2-79-74.  Если вы проживаете в Бабушкинском, Верховажском, Тарногском или Тотемском районах - необходимо звонить по телефону в Тотьме (81739) 2-15-17. 

 

 

Тэги: психологи, дети, родители

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен
В Вологодской области создается платформа для онлайн-торговли
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

24969
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Глава Верховажского поселения хотел потратить больше денег, чем было в бюджете
В Вологодской области родители смогут бесплатно проконсультироваться с детским психологом онлайн
Еще три случая коронавируса подтверждены в Череповце, один - в Вологде
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
«Сименс Финанс» работает удаленно
Полицейские вернули жительнице Никольского района украденную бензопилу
В Череповце две мошенницы в медицинских масках украли деньги у пенсионерки
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10622
0
08.04.2020 [БлогоVO]

Увеличиваем объемы производства защитных масок

63
0
07.04.2020 [Обзор Прессы]

В Вологде — где? И — когда? Градостроительные коллизии несостоявшейся столицы

348
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика