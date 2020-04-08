Еще три случая коронавируса подтверждены в Череповце, один - в Вологде

В Череповце и Вологде официально подтверждены еще четыре случая коронавируса. Таким образом, по данным 11.30 8 апреля, в регионе 27 подтвержденных случаев коронавируса ( 24 - в Череповце, 3 - в Вологде), а также 14 человек с подозрением на инфицирование ( 12 - в Череповце, 2 - в Вологде). На коронавирус в области обследовано 4850 человек. Такие данные приводятся на сайте правительства региона.

Мэр Вологды в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети рассказал, что с 9 апреля контрольно-пропускные пункты на въездах в город, которые сейчас проверяют пассажиров и водителей машин с номерами других регионов, начнут работать круглосуточно. В городе обрабатывают дезинфицирующими растворами автобусные остановки и улицы.