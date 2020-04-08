Полицейские вернули жительнице Никольского района украденную бензопилу

Жительница деревни Ильинское в Никольском районе обратилась в полицию с заявлением о краже бензопилы. Правоохранители обнаружили похищенный инструмент у одного из соседей, который рассказал, что пилу ему продал 17-летний житель соседней деревни. Молодого человека задержали.

«Сыщики выяснили, что задержанный вместе с матерью заходил в гости к жительнице д. Ильинское. Подруги устроили застолье, а молодой человек заскучал. Слоняясь по дому, он обнаружил бензопилу и решил присвоить ее себе. Злоумышленник спрятал инструмент неподалеку, а через некоторое время вернулся и забрал. Покупателя он нашел сразу же на соседней улице», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент передано в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.