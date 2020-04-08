В Череповце две мошенницы в медицинских масках украли деньги у пенсионерки

08.04.2020 [Происшествия]

В Череповце две мошенницы в медицинских масках похитили 100 тысяч рублей из квартиры 82-летней местной жительницы на улице Моченкова. Инцидент произошел на прошлой неделе. 

Злоумышленницы проникли в квартиру, представившись работницами медицинской организации. Они попросили пенсионерку снять верхнюю одежду и, пока одна из женщин производила «медосмотр» потерпевшей на кухне, вторая прошла в другую часть квартиры. Провожая «медработниц», пострадавшая обнаружила на коврике грязный след, оставленный одной из женщин, чему удивилась, поскольку на улице было достаточно сухо. Осмотрев комнату, пенсионерка заметила горшок с цветком, который уронила злоумышленница, а, проверив сбережения, обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей, рассказали корреспонденту NewsVO в пресс-службе череповецкого УМВД. 

Полицейские установили, что перед этим мошенницы пытались проникнуть в другие квартиры того же дома. В одной из них 91-летнему пенсионеру и его 70-летней родственнице женщины предложили подключить аналоговое телевидение. Узнав, что жильцы не нуждаются в этой услуге, злоумышленницы ушли. 

Возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых в мошенничестве устанавливаются.

Тэги: мошенничество

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