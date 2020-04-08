Видеоролики с мастер-классами по вологодским промыслам можно посмотреть онлайн

Интернет-проект «Буду мастером!» запустили на сайте «Культура в Вологодской области». На странице проекта выложены видео, которые помогут зрителям познакомиться с основными видами традиционных народных художественных промыслов региона, особенностями работы с ними.

Проект реализует областной Центр народной культуры города Вологды. Мастера центра уже записали несколько обучающих видеороликов: как выпекать «жаворонков» на Благовещение, как плести корзинку из ивы и как начать выплетать кружево. Коллекция этих видеороликов продолжает пополняться.