Видеоролики с мастер-классами по вологодским промыслам можно посмотреть онлайн

08.04.2020 [Культура]

Интернет-проект «Буду мастером!» запустили на сайте «Культура в Вологодской области».  На странице проекта выложены видео, которые помогут зрителям познакомиться с основными видами традиционных народных художественных промыслов региона, особенностями работы с ними.

Проект реализует областной Центр народной культуры города Вологды. Мастера центра уже записали несколько обучающих видеороликов: как выпекать «жаворонков» на Благовещение, как плести корзинку из ивы и как начать выплетать кружево. Коллекция этих видеороликов продолжает пополняться.

 

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Видеоролики с мастер-классами по вологодским промыслам можно посмотреть онлайн
 


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