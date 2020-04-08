В Вытегорском районе сгорело здание дома культуры в деревне Волоков Мост

В деревне Волоков Мост Вытегорского района днем 7 апреля произошел пожар в местном доме культуры. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

По данным пресс-службы областного УМЧС, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Общая площадь возгорания составила 483 квадратных метра. Здание ДК значительно повреждено.