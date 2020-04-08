Вологодские депутаты рассмотрят закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям

08.04.2020 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области рассмотрят закон о ежемесячной выплате семьям с низким доходом, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. Внеочередная сессия регионального парламента состоится 9 апреля. 

«В марте Президент России Владимир Путин подписал указ о новой мере социальной поддержки для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Поправкой в закон „Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области“ мы планируем установить эту выплату на уровне региона», — прокомментировал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Предполагается, что размер пособия составит 5 585 рублей на одного ребенка. При этом, если в семье несколько детей, то выплата будет назначаться на каждого из них. Закон распространяется на период с 1 января 2020 года, это значит, что в июне вологодские семьи получат выплаты сразу за полгода.

ТАСС ранее сообщало, что выплачивать деньги начнут с 1 июля 2020 года. 

— Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется, — сказал министр труда РФ Антон Котяков.

Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ. О начале приема заявлений сообщат дополнительно.

Тэги: ЗСО, выплаты, дети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

24737
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За сутки в Вологде и Череповце прибавилось по одному пациенту с подозрением на коронавирус
ХК "Северсталь" может пропустить пропустить сезон-2020/21
Вологодские депутаты рассмотрят закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям
Журналист Юрий Дудь снимал в Вологде выпуск с актрисой Ириной Горбачевой
Произведенные на текстильном комбинате многоразовые маски поступят в супермаркеты Вологды
В Устюженском районе ищут подрядчика на достройку дома-интерната для инвалидов
Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» в этом году пройдет в онлайн-режиме
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10550
0
07.04.2020 [БлогоVO]

Второй день учусь дистанционно вместе с соседскими детьми

655
0
07.04.2020 [Обзор Прессы]

В Вологде — где? И — когда? Градостроительные коллизии несостоявшейся столицы

314
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика