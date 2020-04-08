Вологодские депутаты рассмотрят закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет малоимущим семьям

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области рассмотрят закон о ежемесячной выплате семьям с низким доходом, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. Внеочередная сессия регионального парламента состоится 9 апреля.

«В марте Президент России Владимир Путин подписал указ о новой мере социальной поддержки для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Поправкой в закон „Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области“ мы планируем установить эту выплату на уровне региона», — прокомментировал председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Предполагается, что размер пособия составит 5 585 рублей на одного ребенка. При этом, если в семье несколько детей, то выплата будет назначаться на каждого из них. Закон распространяется на период с 1 января 2020 года, это значит, что в июне вологодские семьи получат выплаты сразу за полгода.

ТАСС ранее сообщало, что выплачивать деньги начнут с 1 июля 2020 года.

— Для организации выплат на детей от трех до семи лет регионам предоставляется технологическая и правовая возможность получения всех необходимых для назначения выплат сведений в рамках межведомственного взаимодействия. Принятые меры позволят назначать пособие просто по заявлению. Собирать справки гражданам не потребуется, — сказал министр труда РФ Антон Котяков.

Заявление о назначении выплаты можно будет направить в электронном виде через портал госуслуг либо подать в МФЦ. О начале приема заявлений сообщат дополнительно.