Двух череповчан обманули на 27 тысяч рублей при покупке игровых приставок в интернете

07.04.2020 [Происшествия]

В Череповце двое местных жителей обратились в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба составила около 27 тысяч рублей.

Так, 43-летняя череповчанка нашла в интернете объявление о продаже игровой приставки. Заинтересовавшись предложением, женщина перевела продавцу около 15 тысяч рублей. После этого объявление было удалено, а злоумышленник перестал выходить на связь.

Аналогичным способом мошенники обманули 44-летнего жителя Череповца. Мужчина нашёл в интернете объявление о продаже игровой приставки и перевёл неизвестному около 12 тысяч рублей. Товар пострадавший не получил, а продавец также перестал выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: дистанционное мошенничество

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