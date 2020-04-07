В Вологде увеличат количество автобусов на маршрутах к медучреждениям

С 4 апреля общественный транспорт в Вологде работает только в «часы пик», и из-за этого некоторые вологжане не могут приехать в больницы на процедуры, которые нельзя отменить.
— Сегодня простоял на остановке больше, чем 40 минут. В связи с карантином, автобус номер «1» не ходит вообще, складывается такое впечатление. Мне нужно было на ул. Лечебную, на процедуру «гемодиализ», которая для меня жизненно необходима, — написал в соцсети 4 апреля вологжанин Алексей Кораблев.
По словам молодого человека, он неоднократно звонил в диспетчерскую, но ему никто не ответил.
Видео со страницы Сергея Городишенина
7 апреля во время эфира в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что проблему постараются решить с помощью дополнительных автобусов частных перевозчиков.
— Кто-то не смог доехать, кто-то очень долго ждал. Мы увеличим количество автобусов с 6 до 9 и в период с 15.30 до 19 часов. Это время, когда люди едут на работу и возвращаются обратно с работы. Но есть люди, которым необходимо получить экстренную медпомощь, например, гемодиализ, и эти люди обращаются, что не смогли уехать, добраться. Поэтому мы договорились с частными перевозчиками, они запустят по каждому маршруту дополнительно две единицы автобусов, они будут курсировать, мы попробуем выстроить логическую связь между спальными микрорайонами и лечебными учреждениями нашего города, — заявил во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов.