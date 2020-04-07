В Вологде увеличат количество автобусов на маршрутах к медучреждениям

С 4 апреля общественный транспорт в Вологде работает только в «часы пик», и из-за этого некоторые вологжане не могут приехать в больницы на процедуры, которые нельзя отменить.

— Сегодня простоял на остановке больше, чем 40 минут. В связи с карантином, автобус номер «1» не ходит вообще, складывается такое впечатление. Мне нужно было на ул. Лечебную, на процедуру «гемодиализ», которая для меня жизненно необходима, — написал в соцсети 4 апреля вологжанин Алексей Кораблев.

По словам молодого человека, он неоднократно звонил в диспетчерскую, но ему никто не ответил.

Видео со страницы Сергея Городишенина

7 апреля во время эфира в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что проблему постараются решить с помощью дополнительных автобусов частных перевозчиков.