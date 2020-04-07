В Вологде увеличат количество автобусов на маршрутах к медучреждениям

07.04.2020 [Общество]

С 4 апреля общественный транспорт в Вологде работает только в «часы пик», и из-за этого некоторые вологжане не могут приехать в больницы на процедуры, которые нельзя отменить.

— Сегодня простоял на остановке больше, чем 40 минут. В связи с карантином, автобус номер «1» не ходит вообще, складывается такое впечатление. Мне нужно было на ул. Лечебную, на процедуру «гемодиализ», которая для меня жизненно необходима, — написал в соцсети 4 апреля вологжанин Алексей Кораблев.

По словам молодого человека, он неоднократно звонил в диспетчерскую, но ему никто не ответил.

Видео со страницы Сергея Городишенина

7 апреля во время эфира в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что проблему постараются решить с помощью дополнительных автобусов частных перевозчиков.

— Кто-то не смог доехать, кто-то очень долго ждал. Мы увеличим количество автобусов с 6 до 9 и в период с 15.30 до 19 часов. Это время, когда люди едут на работу и возвращаются обратно с работы. Но есть люди, которым необходимо получить экстренную медпомощь, например, гемодиализ, и эти люди обращаются, что не смогли уехать, добраться. Поэтому мы договорились с частными перевозчиками, они запустят по каждому маршруту дополнительно две единицы автобусов, они будут курсировать, мы попробуем выстроить логическую связь между спальными микрорайонами и лечебными учреждениями нашего города, — заявил во время прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Тэги: общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен
05.04.2020 [БлогоVO]

Первый день рождения Жени — без него

1103
0
03.04.2020 [БлогоVO]

Германия перевела мне для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму

1921
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Устюженском районе ищут подрядчика на достройку дома-интерната для инвалидов
Фестиваль православной культуры «Покровские встречи» в этом году пройдет в онлайн-режиме
Двух череповчан обманули на 27 тысяч рублей при покупке игровых приставок в интернете
В Вологде увеличат количество автобусов на маршрутах к медучреждениям
В медицинском информационном центре Вологодской области передумали покупать кофемашину за 158 тысяч рублей
Вологжанин напал с ножницами на женщину-полицейского
Сказки Белозерского края можно послушать на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10303
0
07.04.2020 [БлогоVO]

В этом году там всё ожидаемо разъехалось

50
0
07.04.2020 [Обзор Прессы]

В Вологде — где? И — когда? Градостроительные коллизии несостоявшейся столицы

177
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика