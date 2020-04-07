В медицинском информационном центре Вологодской области передумали покупать кофемашину за 158 тысяч рублей

07.04.2020 [Общество]

После публикации новости на NewsVo медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области передумал покупать кофемашину за 158 тысяч рублей. 

«Платежное поручение отозвано. Закупка не состоится», — такой комментарий с официального аккаунта департамента здравоохранения Вологодской области появился под нашей новостью.

Как ранее сообщал NewsVo, о проведении госзакупки объявили 28 марта. Начальную (максимальную) цену контракта установили на отметке в 165 тысяч рублей. В техзадании говорится, что медицинский центр планировал купить швейцарскую кофемашину Jura S8 или ее аналог. Подробно описаны характеристики машины — у нее должна быть функция приготовления двух чашек кофе, функция приготовления капучино, индикаторы уровня воды, подсветка чашек, возможность управления со смартфона через специальное приложение. В одном из магазинов бытовой техники NewsVo рассказали, что на рынке есть варианты бюджетных кофемашин за 20-30 тысяч рублей.

Результаты торгов озвучили 1 апреля. Госконтракт на поставку кофемашины выиграл индивидуальный предприниматель Матреничев Руслан Викторович. Он предложил поставить кофемашину на Пошехонское шоссе, 31 за 158 750 рублей.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр», судя по наполнению его сайта, занимается мониторингом работы учреждений здравоохранения Вологодской области, сбором и обработкой медико-статистической информации, технологиями телемедицины. Это корреспондент NewsVo узнал из названий отделов центра, раздел «Об организации» на сайте почему-то не заполнен.

Тэги: кофе, госзакупки

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