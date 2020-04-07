Вологжанин напал с ножницами на женщину-полицейского

07.04.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского.

По версии следствия, 22 февраля 2020 года, пьяный подозреваемый, вооружившись ножницами, нанёс удары по спине старшего дознавателя полиции, которая пришла в его квартиру на улице Залинейной для опроса в рамках проводимой проверки.

« От серьезных телесных повреждений старшего дознавателя полиции спасла форменная куртка. Мужчину из-за произошедшего доставили в отдел полиции», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит крупный штраф, либо до 5 лет принудительных работ, либо до 6 месяцев ареста, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Тэги: напал на полицейского, уголовное дело

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