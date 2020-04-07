Сказки Белозерского края можно послушать на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника

07.04.2020 [Культура]

Новая рубрика «Сказки» появилась на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника и в его группе в социальной сети.

— В Белозерском крае существовали свои сказки, передававшиеся из уст в уста в течение многих столетий, — сообщается на сайте музея. — Сказки были особенностью определенной местности, могли дать представление о мировоззрении разных народов. Одни сказки были добрыми и волшебными, другие же, наоборот, отражали суровые реалии жизни. В начале 20 века советские ученые фольклористы Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич Соколовы выпустили целую книгу, посвященную сказкам и песням Белозерского края.  Именно с ними и познакомим наших читателей.

Фото Кирилло-Белозерского музея-заповедника

Предполагается, что со взрослыми сказками, а именно их писали братья Соколовы, пользователей Интернета познакомят в формате аудиозаписей, а также в текстовом варианте по ссылке.

Ранее NewsVo сообщал, что что сейчас Кирилло-Белозерский музей-заповедник закрыт для посещений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, но он активно продолжает свою деятельность на своих площадках в интернете.

Тэги: музеи, сказки

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