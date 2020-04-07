Онлайн-выставку «Эвакуация» подготовил Государственный архив Вологодской области

07.04.2020 [Культура]

Государственный архив Вологодской области при участии Вологодского областного архива новейшей политической истории подготовил выставку архивных документов «Эвакуация».

Выставка посвящена трагическим событиям времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – эвакуации мирного населения из блокадного Ленинграда и других территорий в Вологодскую область. 

Один из слайдов выставки "Эвакуация"

- Представленная вашему вниманию выставка архивных документов является попыткой отразить одну из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной – эвакуацию мирного населения, - сообщается на сайте архива. - С первых дней войны Вологда стала важным пунктом, обеспечивающим эвакуацию раненых и больных с фронта, затем «блокадников», приём их в госпитали или дальнейшую транспортировку в глубокий тыл. С начала войны по 1 апреля 1943 года через Вологодскую область проследовало 1 586 эвакоэшелонов и 280 пароходов из Карело-Финской ССР, Ленинграда, Москвы, Ленинградской и Мурманской областей и других регионов нашей страны. 

Среди подготовленных к выставке документов вы можете увидеть переписку местных органов власти по вопросам размещения, поиска, снабжения эвакуированных. Некоторые документы отражают сам процесс эвакуации. Например, в экспозицию вошли сведения о количестве барж с эваконаселением, прибывавших в Вытегру с прифронтовой полосы. Различные справки, информации о размещении и снабжении эвакуированных детских учреждений по районам Вологодской области дают представление о масштабности процесса вынужденного перемещения населения в годы войны и отражают весь трагизм военного лихолетья. Дополняют выставку воспоминания и письма очевидцев – как эвакуированных, так и жителей Вологодской области.

В условиях ограничения работы общественных организаций в связи с угрозой заражения коронавирусом архив предоставил доступ к выставке в режиме онлайн по ссылке.

Один из слайдов выставки "Эвакуация"


 

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