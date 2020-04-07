Онлайн-выставку «Эвакуация» подготовил Государственный архив Вологодской области

Государственный архив Вологодской области при участии Вологодского областного архива новейшей политической истории подготовил выставку архивных документов «Эвакуация».



Выставка посвящена трагическим событиям времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – эвакуации мирного населения из блокадного Ленинграда и других территорий в Вологодскую область.

Один из слайдов выставки "Эвакуация"

- Представленная вашему вниманию выставка архивных документов является попыткой отразить одну из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной – эвакуацию мирного населения, - сообщается на сайте архива. - С первых дней войны Вологда стала важным пунктом, обеспечивающим эвакуацию раненых и больных с фронта, затем «блокадников», приём их в госпитали или дальнейшую транспортировку в глубокий тыл. С начала войны по 1 апреля 1943 года через Вологодскую область проследовало 1 586 эвакоэшелонов и 280 пароходов из Карело-Финской ССР, Ленинграда, Москвы, Ленинградской и Мурманской областей и других регионов нашей страны.

Среди подготовленных к выставке документов вы можете увидеть переписку местных органов власти по вопросам размещения, поиска, снабжения эвакуированных. Некоторые документы отражают сам процесс эвакуации. Например, в экспозицию вошли сведения о количестве барж с эваконаселением, прибывавших в Вытегру с прифронтовой полосы. Различные справки, информации о размещении и снабжении эвакуированных детских учреждений по районам Вологодской области дают представление о масштабности процесса вынужденного перемещения населения в годы войны и отражают весь трагизм военного лихолетья. Дополняют выставку воспоминания и письма очевидцев – как эвакуированных, так и жителей Вологодской области.

В условиях ограничения работы общественных организаций в связи с угрозой заражения коронавирусом архив предоставил доступ к выставке в режиме онлайн по ссылке.

Один из слайдов выставки "Эвакуация"



