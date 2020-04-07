Департамент здравоохранения: вологжане могут получить необходимую медпомощь на дому

В Вологодской области медицинскую помощь населению начали оказывать на дому. Врачи призывают пациентов по возможности избегать визитов в поликлиники.

По словам начальника департамента здравоохранения Сергея Бутакова, вызвать врача рекомендовано тем, кто болен ОРВИ, у кого наблюдается обострение хронических заболеваний. В этом же списке – пациенты старше 65 лет.

- При необходимости для осмотра привлекаются врачи-специалисты, на дому производится ЭКГ и забор биоматериала для лабораторных исследований. На дому также проводится диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологических заболеваний и другими), - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первичная специализированная медицинская помощь врачами-специалистами (офтальмологом, оториноларингологом, травматологом-ортопедом и т.д.) с выполнением исследований и манипуляций, которые невозможно выполнить на дому, оказывается строго по предварительной записи с учетом исключения контактов с другими пациентами, как в медицинских кабинетах, так и при ожидании оказания медицинской помощи в поликлинике.

Диагностические исследования (МРТ, КТ, рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические и другие) в поликлиниках проводятся при наличии неотложных показаний.

При оформлении направления для прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) осмотр взрослых пациентов и детей, забор крови на анализы, ЭКГ проводятся на дому. При необходимости диагностические обследования проводятся в поликлинике. Вопросы пациентов, не требующие личного присутствия, разрешатся по телефону с соблюдением законодательства о врачебной тайне.

На период карантина приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, периодических медицинских осмотров, плановой иммунизации взрослых.

Осмотры врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом и другими специалистами для получения разрешения на управление транспортными средствами, на получение лицензии на владение оружием проводятся по предварительной записи. Это касается граждан, у которых документы требуют переоформления в апреле 2020 года. Переоформление с более поздним сроком не проводится.

Предварительные медицинские осмотры для приема на работу, медицинские осмотры для сотрудников с вредными условиями также осуществляются по предварительной записи.

Приемы пациентов, готовящихся к плановым оперативным вмешательствам, отменены. При этом прием пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, проводится по месту их жительства с предварительным обследованием на COVID – 19. Госпитализация в стационарные учреждения ЦРБ, городских и областных больниц проводится с отрицательным ответом на коронавирусную инфекцию.

Организована по-новому выписка лекарственных препаратов на амбулаторном этапе лечения в период ограничительных мероприятий. Оформление рецептов для льготных категорий граждан пенсионного возраста, инвалидов, детей-инвалидов, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, проводится без посещения медицинской организации. Назначение и оформление рецептов осуществляется на курс лечения до 60 дней.

Оформленные рецепты доставляются в уполномоченную аптеку. Получить бесплатные лекарственные препараты в ней возможно без посещения поликлиники, как самим гражданам, так родственникам или волонтерам при предъявлении «Карты льготного отпуска». Телефон горячей линии волонтерской организации для одиноко проживающих граждан 8-800-200-34-11

Беременным женщинам, желающим встать на учет, рекомендовано обращаться в женскую консультацию не ранее 10-11 недели беременности. В планируемые даты визита до 30 недель беременных осуществляется по согласованию с лечащим врачом, в том числе по телефону. Анализы мочи нужно принести в женские консультации родственниками. При необходимости сдачи анализа крови беременной вопрос решается индивидуально. Беременным после 30 недель, требующим постоянного наблюдения и осмотра в женской консультации, организовано посещение женской консультации по предварительной записи с интервалом, исключающий их контакт друг с другом. Посещение женской консультации согласовывается с лечащим врачом акушером-гинекологом.