В одном из ресторанов Вытегры незаконно работала официанткой девушка-подросток

07.04.2020 [Общество]

В Вытегре управляющую рестораном оштрафовали за привлечение к работе несовершеннолетней официантки без оформления трудового договора. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки в феврале 2020 года. 

— Проверкой установлено, что в период времени с 01.11.2019 по 04.01.2020 несовершеннолетняя осуществляла трудовую деятельность в должности официанта в одном из ресторанов г. Вытегры. При этом, в нарушение статьи 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор с несовершеннолетним работником заключен не был, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес юридического лица было внесено представление об устранении нарушений, к настоящему моменту оно удовлетворено. Управляющей ресторана назначили несколько штрафов по ч. ч. 1 и 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) на общую сумму 11 тысяч рублей. Сейчас они все оплачены. 

Тэги: подростки, работа

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