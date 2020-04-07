В Кич-Городецком районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 420 тысяч рублей

В Кичменгско-Городецком районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев. Незарегистрированная делянка была обнаружена в районе деревни Загарье в ходе рейда по пресечению нарушений в сфере лесозаготовок.

«На месте незаконной вырубки осталось 122 пня от деревьев хвойных пород. По оценке специалистов ущерб от действий злоумышленников составил порядка 420 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 30-летний и 50-летний мужчины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование продолжается.