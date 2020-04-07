В Кич-Городецком районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 420 тысяч рублей

07.04.2020 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев. Незарегистрированная делянка была обнаружена в районе деревни Загарье в ходе рейда по пресечению нарушений в сфере лесозаготовок.

«На месте незаконной вырубки осталось 122 пня от деревьев хвойных пород. По оценке специалистов ущерб от действий злоумышленников составил порядка 420 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 30-летний и 50-летний мужчины, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

По факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф. Расследование продолжается.

Тэги: черные лесорубы
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Вологодской области вернули «золотые парашюты» для чиновников
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
05.04.2020 [БлогоVO]

Первый день рождения Жени — без него

1042
0
03.04.2020 [БлогоVO]

Германия перевела мне для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму

1857
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кич-Городецком районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 420 тысяч рублей
Еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус
Череповчанин изуродовал лицо сожительницы разбитым фужером
МФЦ во всех районах Вологодской области с 8 апреля начнут работать на выдачу документов
В правительстве Вологодской области озвучили меры поддержки бизнеса в период пандемии
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
Сотрудники «Северстали» получат дополнительно 10 тысяч рублей к зарплате из-за коронавируса
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

10227
0
06.04.2020 [БлогоVO]

Как жить без денег?

960
0
07.04.2020 [Обзор Прессы]

В Вологде — где? И — когда? Градостроительные коллизии несостоявшейся столицы

52
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика