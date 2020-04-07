Череповчанин изуродовал лицо сожительницы разбитым фужером

В Череповце вынесли приговор 54-летнему мужчине, который во время пьяного конфликта с сожительницей порезал ей лицо разбитым фужером. Инцидент произошел 8 марта 2019 года в квартире на улице Ленина.

Суд установил, что вечером того дня и потерпевшая, и подсудимый были пьяны. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина, удерживая женщину за одежду, стал толкать ее из кухни в коридор, где та ударилась головой о дверь ванной.

— После чего подсудимый продолжил избивать потерпевшую. Затем подсудимый взял с кухни стеклянный фужер и нанес им удар по левой щеке потерпевшей, при этом фужер разбился. В результате преступных действий подсудимый причинил потерпевшей множественные кровоподтеки в области лица и тела, ссадины и раны на лице. После заживления раны на левой щеке у потерпевшей сформировался рубец, который является стойким и неизгладимым, так как не исчезнет с течением времени и для его устранения требуется хирургическое вмешательство, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде потерпевшая рассказала, что ранее жила вместе с подсудимым. 8 марта он пришел к ней, произошел конфликт, мужчина начал ее избивать и порезал фужером. Она добежала до соседей, где ей вызвали скорую помощь. По словам череповчанки, она долго находилась на больничном, а из-за обезобразившего ее лицо шрама пришлось уволиться с работы из детского сада.

С учетом того, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, а в пользу АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - расходы, затраченные на лечение потерпевшей, в размере 31 578 рублей 92 копеек.

