Вологодский госуниверситет потратит 151 млн. рублей из федерального бюджета на капитальные ремонты

06.04.2020 [Общество]

151 млн рублей из федерального бюджета получит Вологодский государственный университет на проведение капитальных ремонтов своих объектов. Об этом ректор вуза Вячеслав Приятелев рассказал в ходе оперативного совещания в правительстве области. 

По его словам, около 140 млн рублей планируется направить на проведение самих ремонтов. 

— Часть этих средств идет по программе антитеррористической защищенности — в восьми учебных корпусах, двух общежитиях университета будут установлены ограждения, видеонаблюдение, дополнительные источники освещения и модернизированные пропускные системы. Большая часть этих средств будет потрачена на капремонты. В прошлом году за счет собственных средств мы смогли провести работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт этих объектов. Мы полностью отремонтируем пятиэтажное здание нашего университета по адресу улица Городской вал, 26А. Это будет полный капитальный ремонт, замена сетей, окон, ремонт помещений. Кроме того, мы потратим средства на ремонты коммуникаций еще в двух общежитиях, отремонтируем места общего пользования. Кроме того, мы проведем полный капитальный ремонт четвертого учебного корпуса на Предтеченской, 20. Кроме того, будет отремонтирован стадион «Политехник» на Зосимовской. В восьмом и одиннадцатом учебных корпусах мы отремонтируем кровлю и проведем замену оконных блоков, — говорит Приятелев. 

Кроме того, планируется отремонтировать входные группы студенческой столовой, входную группу научной библиотеки, расположенной рядом с Кировским сквером.

Еще около 11 млн рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации на ремонт других объектов вуза. 

Тэги: университет, капремонты, ВоГУ

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