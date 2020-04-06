В Вологде заработала горячая линия по вопросам организации дистанционного обучения школьников

Телефон горячей линии, на которую принимаются вопросы об организации дистанционного обучения школьников в период карантина по коронавирусу, появился в управлении образования администрации города Вологды. Обращаться можно в рабочие дни с 8 до 17 часов по номеру: 72-45-14.

— Также телефоны работают в каждой школе, они размещены на сайтах учебных заведений, — сообщил Мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира 6 апреля. — Если же вы не можете дозвониться по этим телефонам, пожалуйста, звоните на телефон горячей линии города: 8-800-302-16-7, которая работает с 8:00 до 20:00.

Сергей Воропанов сообщил, что с 6 апреля школьники Вологды начали учиться в удаленном режиме. Дистанционное обучение с этого дня в областной столице начали 40 308 человек. Организацию дистанционного обучения будут осуществлять 2 038 педагогических работников, из них 2 018 человек будут работать дома.

— 20 человек будут работать в школе по причине отсутствия технических средств и выхода в интернет, к сожалению, — пояснил Сергей Воропанов.

Дистанционное обучение в школе будет проходить на 13 образовательных платформах. Основная платформа — онлайн-школа «Фоксфорд», где зарегистрировано 40 из 42 школ Вологды, за исключением коррекционных. Помимо этого, школы задействуют и другие платформы.

— Сегодня с утра было много сообщений о том, что платформа подвисает, поэтому школы принимали решения переходить на другие платформы, — сказал Сергей Воропанов. — Я думаю, что мы наработаем практику. Эта практика новая для нашего города, для всей области и для всей страны. Поэтому, конечно, есть какие-то недоработки, нюансы. Есть, конечно, технические сбои, даже когда мы с вами ведём онлайн трансляцию тоже бывают сбои, поэтому тут ничего страшного нет. Я думаю, что всё постепенно отрегулируем. Такова на сегодняшний день жизнь, поэтому мы должны работать в этих условиях.

По словам мэра Вологды, для проведения дистанционного обучения предусмотрены пять моделей. Первая модель — в режиме офлайн с использованием существующих общедоступных платформ и сервисов. Этим вариантом будут пользоваться наибольшее количество учеников, по нашим данным это будет 74%. Также есть варианты: работа в режиме офлайн с размещением материалов на облачных ресурсах; консультирование в режиме офлайн и онлайн; обучение в режиме онлайн и самостоятельное обучение с использованием учебников и учебных материалов.

Ряд школ Вологды комбинируют эти варианты. Так, например, в восьми учебных заведениях используются все пять моделей.