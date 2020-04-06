Адвоката из Вологды задержали в Архангельской области с самодельным пистолетом

06.04.2020 [Происшествия]

Члена адвокатской палаты Вологодской области задержали в Архангельской области по подозрению в незаконном изготовлении и незаконном ношении оружия. 

— По версии следствия, 29 февраля 2020 года вечером жители города Шенкурска позвонили в отдел полиции, так как на улице подозреваемый, приехавший на автомобиле из города Вологды, находился около автомобиля в состоянии опьянения, при этом у него увидели огнестрельное оружие, — сообщает СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Следователи полагают, что пистолет мужчина собрал сам из заказанных в интернете частей и инструментов. Пистолет относится к категории нарезного огнестрельного оружия и пригоден для стрельбы патронами, у адвоката также были обнаружены боеприпасы к нему. 

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, идет следствие. 

 

Тэги: адвокаты, самодельное оружие

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