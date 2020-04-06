Вологдастат зафиксировал рост цен на многие виды продуктов

06.04.2020 [Экономика]

Вологдастат зафиксировал рост цен практически на все продукты, начиная с середины марта. Ведомство отчиталось о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг по Вологодской области с 10 по 30 марта 2020 года.

По оперативным данным, с середины до конца прошлого месяца говядина, свинина и кура подорожали примерно на 5 рублей за килограмм, подсолнечное масло - почти на 2,5 рубля, сметана - на 1 рубль, творог вырос в цене более чем на 4 рубля, яйца и сахар - на 4 рубля , чай - более чем на 10 рублей. Мука подорожала на 1,5 рубля, рис и греча подскочили в цене почти на 3 рубля, яблоки прибавили в цене почти 10 рублей.

Тэги: цены, продукты, Вологдастат

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