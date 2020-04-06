Областная картинная галерея призывает поддержать идею создания памятника Владимиру Корбакову в Вологде

Вологодская областная картинная галерея призывает всех проголосовать за идею создания в Вологде памятника Владимиру Корбакову.

- Предлагаем создать в Вологде новую достопримечательность - памятник народному художнику России, почетному гражданину города Вологды В.Н. Корбакову к 100-летию со дня рождения мастера, - сообщается на странице галереи в социальной сети.

Голосование за идею создания такого памятника проходит до 10 апреля на сайте Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». Этот конкурс проводится уже несколько лет и дает возможность жителям городов и деревень самим инициировать создание новых арт-объектов.

На первом этапе заявке нужно набрать 100 голосов поддержки на сайте конкурса. Затем победителей выбирает экспертный совет. Лучшие идеи реализуются профессиональными художниками на основе конкурсов. Проекты-победители реализуют за счет президентского гранта.

Кстати, проект создания памятника Корбакову набрал уже более 200 голосов на первом этапе конкурса.