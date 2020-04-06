Роспотребнадзор будет тестировать на коронавирус всех желающих на дому и платно

06.04.2020 [Общество]

С 6 апреля в Москве и Подмосковье Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Услуга будет оказываться на дому и является коммерческой, сообщается на сайте ведомства.

— Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи». Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 (новую коронавирусную инфекцию) всем желающим без назначения врача, — говорится в сообщении.

Процедура будет проходить так: специалист выездной службы Центра привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, а затем увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат в течение одного-двух дней пришлют по электронной почте.

Анализ будет выполняться на высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора, которая соответствует всем современным европейским требованиям. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть, как отмечают в ведомстве, возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Платная услуга временно доступна для жителей Москвы и Московской области, однако Роспотребнадзор сообщает, что работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ в настоящий момент ведется. 

 

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники
В Вологде ввели пропускной режим перемещения по городу
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
За сутки коронавирус заподозрили еще у двух жителей Череповца
Коронавирус подтвердился еще у одного жителя Череповца
05.04.2020 [БлогоVO]

Первый день рождения Жени — без него

714
0
03.04.2020 [БлогоVO]

Германия перевела мне для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму

1471
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологдастат зафиксировал рост цен на многие виды продуктов
Областная картинная галерея призывает поддержать идею создания памятника Владимиру Корбакову в Вологде
В Великом Устюге осудили грабителя, который, угрожая топором, похитил деньги из магазина
Баскетболистки «Вологды-Чевакаты» досрочно завершили сезон
Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области
МФЦ Череповца с 6 апреля производит только выдачу готовых документов
Спектакль «Вишнёвый сад» Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 6 и 7 апреля
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

9699
0
06.04.2020 [БлогоVO]

Почему плата в феврале на тепло больше!

57
0
03.04.2020 [Обзор Прессы]

Без иллюзий

1544
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика