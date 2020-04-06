Роспотребнадзор будет тестировать на коронавирус всех желающих на дому и платно

С 6 апреля в Москве и Подмосковье Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Услуга будет оказываться на дому и является коммерческой, сообщается на сайте ведомства.

— Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи». Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 (новую коронавирусную инфекцию) всем желающим без назначения врача, — говорится в сообщении.

Процедура будет проходить так: специалист выездной службы Центра привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, а затем увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат в течение одного-двух дней пришлют по электронной почте.

Анализ будет выполняться на высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора, которая соответствует всем современным европейским требованиям. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть, как отмечают в ведомстве, возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Платная услуга временно доступна для жителей Москвы и Московской области, однако Роспотребнадзор сообщает, что работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ в настоящий момент ведется.