Спектакля «Святая обитель» Вологодского драмтеатра можно посмотреть онлайн 4 и 5 апреля

В течение двух дней, 4 и 5 апреля, спектакль «Святая обитель» Вологодского драматического театра можно будет посмотреть онлайн на сайте cultinfo.ru.

Этот спектакль вологодские зрители видели всего два раза 27 и 30 июня 2016 года, потому что он был поставлен специально для 13-го международного театрального фестиваля «Голоса истории» и проходил в Консисторском дворике кремля.

В основе сюжета - жития нескольких православных святых, в частности, преподобного Димитрия Прилуцкого. Видеозапись была сделана во время одно из этих показов поздно ночью под открытым небом, когда на улице, несмотря на «белые ночи» уже было темно.

За создание спектакля «Святая обитель» коллектив Вологодского драмтеатра был удостоен Государственной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист России Зураб Нанобашвили, ставший лауреатом фестиваля «Голоса истории» за успешное освоение средствами театра историко-архитектурного пространства. Автор идеи и диалогов – Елена Сохрякова. Художник-сценограф – Виктор Рубинштейн. Художник по костюмам – Ирина Павлова. Композитор – Дина Бортник.

Видео спектакля будет доступно на сайте cultinfo только в течение этих выходных – 4 и 5 апреля.

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