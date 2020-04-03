Жителей Вологодской области призывают помогать пожилым соседям

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко призвал жителей региона взять шефство над пожилыми гражданами, проживающими по соседству.

Как напомнил Андрей Луценко, 2 апреля президент в своем обращении продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Сейчас на территории региона введен режим самоизоляции граждан. Тяжелее всего коронавирусная инфекция переносится пожилыми гражданами, людьми с хроническими заболеваниями. Им категорически противопоказано выходить на улицу, тем более в людные места.

«Правительство Вологодской области делает все возможное для того чтобы обеспечить безопасность наших земляков. Штаб под руководством губернатора области Олега Александровича Кувшинникова работает в круглосуточном режиме. Предпринимаются все необходимые действия для того чтобы вологжане были защищены, — рассказал Андрей Луценко. — В этой непростой обстановке есть люди, которые особо нуждаются в помощи и поддержке. Каждый из нас может взять шефство над пожилыми соседями и многодетными семьями, живущими рядом: в одном подъезде или доме. Для нас не сложно сходить купить продукты, медикаменты, просто поговорить по телефону с бабушками и дедушками, которым опасно выходить на улицу из-за бушующей коронавирусной инфекции».

3 апреля в микрорайоне Лукьяново Вологды первые участники акции оставили свои координаты и призыв о помощи на информационных стендах жилых домов. Председатель ТОС «Клубова» Оксана Малеева говорит, что по-соседски готова оказать помощь людям, у которых нет возможности выйти в магазин или погулять с собакой.

Кроме того, заявки на получение помощи можно оставить, позвонив по телефонам в Вологде (8172) 75-31-12, в Череповце (8202) 57-06-45 и на «горячую линию» правительства Вологодской области: 8 (800-20) 0-93-88,

«Порой пожилые люди опасаются звонить волонтерам, на горячую линию из-за страха быть обманутыми. А на контакт со своими соседями они пойдут намного проще. Поэтому мы разместим объявления и информационные письма с телефонами наших соседей-добровольцев в подъездах домов. Давайте в это непростое время станем опорой друг для друга. Берегите себя и своих близких», - говорит Андрей Луценко.