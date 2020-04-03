В Вологодской области ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду

03.04.2020 [Общество]

3 апреля на территории области ожидаются порывы южного и юго-западного ветра до 16-19 м/c, небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), сообщает региональное УМЧС со ссылкой на Вологодский гидрометцентр.

- В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории Вологодской области прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой, - предупреждают в МЧС.

Тэги: ветер

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