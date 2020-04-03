Вологжанка переводит обращения президента и губернатора по поводу коронавируса на язык глухих

Ежедневные видеоотчеты губернатора Вологодской области о ситуации с коронавирусом в регионе и городе, обращения президента к нации по этому поводу на русский жестовый язык переводит Светлана Мухинова. Вологжанка является председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих, актуальную информацию для инвалидов с нарушениями слуха транслирует на странице организации в соцсети.

«В нашей организации сейчас состоит порядка 700 вологжан с нарушениями слуха, по области таких людей еще больше, но все они хотят быть в курсе происходящего, интересуются обстановкой. В связи с действующими запретами и ограничениями, а также для своевременного оповещения инвалидов по слуху, я начала переводить обращения главы региона на язык жестов. Это сразу же нашло отклик у людей, есть запросы продолжать эту работу. Хочется, чтобы в такой обстановке слабослышащие вологжане были максимально защищены, ведь, как говорится, предупрежден – значит, вооружен», – сказала председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих Светлана Мухинова.

Сториз губернатора области, не имеющие субтитров, а также важные заявления с оперативных совещаний в областном правительстве с синхронным сурдопереводом выкладываются в социальные сети «Инстаграм» и «ВКонтакте» на официальных страницах региональной общественной организации и в личных аккаунтах специалистов. В видео приводятся данные о количестве заболевших, введенных ограничениях и запретах, сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее NewsVo сообщал: президент России Владимир Путин объявил, что до конца апреля все дни в России объявят нерабочими. При этом, в случае улучшения эпидобстановки, время самоизоляции может быть скорректировано. Об этом президент сказал во время своего обращения к нации 2 апреля.