Лаборатории Вологодской области увеличат количество проводимых анализов на коронавирус

03.04.2020 [Общество]
Лаборатории Вологодской области увеличат количество проводимых анализов на коронавирус

Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательному обследованию на коронавирус. Теперь медики обязаны проверять всех, у кого диагностирована внебольничная пневмония, а также пенсионеров старше 65 лет с симптомами ОРВИ. В связи с этим, как сообщает пресс-служба главы региона, лаборатории Вологодской области переходят на усиленный режим работы.

Сейчас первичный анализ на коронавирусную инфекцию делают в лабораториях "Медсанчасти "Северсталь" в Череповце и городской поликлиники №1 в Вологде. В поликлинике разделены потоки здоровых людей и людей с проявлением болезни. Если это симптомы гриппа, ОРВИ или внебольничной пневмонии, то у заболевшего производится взятие мазков из зева и носа. В специальных контейнерах материал направляется в лабораторию. В случае невыявления вируса у пациента пробы на дальнейшую диагностику не направляют. Если же результат положительный, их отвозят в лабораторию регионального «Центра гигиены и эпидемиологии», где они проходят еще одну проверку. При ее положительном результата следующая инстанция – референс-центр в Москве, где дают окончательное подтверждение.

В Вологде в лаборатории работают три бригады: семь врачей-бактериологов, два биолога и 24 медицинских техника. Специалисты оснащены спецодеждой. 

«У нас закуплены костюмы химической защиты, средства индивидуальной защиты, антисептики и дезинфекторы. Поверх костюма еще надевается халат, бахилы, маски, очки и шапочка. Это всё после смены утилизируется, а костюм проходит специальную обработку», — пояснил главный врач Вологодской городской поликлиники № 1 Александр Котов.

Сейчас за сутки, если работают три смены, исследуются до сотни проб. Планируется установить еще один аппарат, который позволить ежесуточно изучать до трехсот проб.

«Новая схема маршрутизации анализов упрощает работу. У нас появилась возможность увеличить суточное количество исследований — от 400 до 1200. При дополнении необходимым оборудованием эта лаборатория будет исследовать 300 проб, а лаборатория в Череповце 900 проб в сутки. Таким образом, Центр гигиены и эпидемиологии Вологодской области не будет заниматься первичным анализом, а сконцентрирует внимание на контрольных исследованиях, — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. — Анализы на коронавирус еженедельно должны сдавать и медицинские работники. Из опыта других стран мы видим высокий процент заболевания среди врачей. Поэтому нам надо в первую очередь защитить именно их».

 

Тэги: анализы, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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