Лаборатории Вологодской области увеличат количество проводимых анализов на коронавирус

Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательному обследованию на коронавирус. Теперь медики обязаны проверять всех, у кого диагностирована внебольничная пневмония, а также пенсионеров старше 65 лет с симптомами ОРВИ. В связи с этим, как сообщает пресс-служба главы региона, лаборатории Вологодской области переходят на усиленный режим работы.

Сейчас первичный анализ на коронавирусную инфекцию делают в лабораториях "Медсанчасти "Северсталь" в Череповце и городской поликлиники №1 в Вологде. В поликлинике разделены потоки здоровых людей и людей с проявлением болезни. Если это симптомы гриппа, ОРВИ или внебольничной пневмонии, то у заболевшего производится взятие мазков из зева и носа. В специальных контейнерах материал направляется в лабораторию. В случае невыявления вируса у пациента пробы на дальнейшую диагностику не направляют. Если же результат положительный, их отвозят в лабораторию регионального «Центра гигиены и эпидемиологии», где они проходят еще одну проверку. При ее положительном результата следующая инстанция – референс-центр в Москве, где дают окончательное подтверждение.

В Вологде в лаборатории работают три бригады: семь врачей-бактериологов, два биолога и 24 медицинских техника. Специалисты оснащены спецодеждой.

«У нас закуплены костюмы химической защиты, средства индивидуальной защиты, антисептики и дезинфекторы. Поверх костюма еще надевается халат, бахилы, маски, очки и шапочка. Это всё после смены утилизируется, а костюм проходит специальную обработку», — пояснил главный врач Вологодской городской поликлиники № 1 Александр Котов.

Сейчас за сутки, если работают три смены, исследуются до сотни проб. Планируется установить еще один аппарат, который позволить ежесуточно изучать до трехсот проб.