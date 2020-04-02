В Вологде временно запретили детям посещать парки, улицы и ТРЦ

02.04.2020 [Общество]

Депутаты Вологодской городской думы 2 апреля на внеочередной сессии внесли изменения в перечень мест, опасных для пребывания детей. Соответствующий законопроект вынесла на рассмотрение парламентариев администрация города.

Согласно документу, в список наряду с нежилыми расселенными аварийными домами и заброшенными стройками, чердаками и подвалами попадут парки, сады и скверы, бульвары, площади и иные общественные места, а также боулинг, аквапарки и ТРЦ.

«Эта мера временная и вводится только на время карантина, ради безопасности наших детей. Задача – не допустить их пребывание на улице в условиях особого санитарно-эпидемиологического режима», - пояснил глава города Вологды Юрий Сапожников.

Депутаты поддержали инициативу единогласно. Ознакомиться с решением можно на сайте Вологодской городской думы.

Теперь ответственность за нахождение детей в общественных местах во время режима самоизоляции будут нести родители. Согласно закону об административных правонарушениях Вологодской области, может быть назначено наказание в виде предупреждения, либо штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Тэги: коронавирус

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