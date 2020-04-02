Спектакль «Мойдодыр» Вологодского театра кукол «Теремок» покажут онлайн 2 и 3 апреля

Спектакль «Мойдодыр» Вологодского театра кукол «Теремок» можно посмотреть на сайте cultinfo.ru 2 и 3 апреля.

Просмотр буден доступен на странице сайта только в течение двух дней. Это музыкальный спектакль по сказкам Корнея Чуковского «Мойдодыр» и «Краденое солнце».

- Всем нам с детства знакомы персонажи любимых сказок Корнея Чуковского. Строгий, но справедливый Мойдодыр, очаровательные Тотоша с Кокошей, коварный Крокодил, проглотивший солнышко, сильный и смелый Медведь, - сообщается о спектакле на сайте театра «Теремок». - В уютной детской комнате разворачивается захватывающая музыкальная история, в которой даже мочалки умеют петь!

Режиссер спектакля - заслуженная артистка России Елена Иванова, художник - Любовь Болдырева, композитор - Владимир Плисс.