Футбольный сезон в Вологодской области откроется не раньше июня

1 апреля исполком Российского футбольного союза на своем заседании принял решении что все соревнования по футболу, проводимые под эгидой РФС приостанавливаются до 31 мая включительно из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее предполагалось, что первенство Межрегиональной федерации футбола, в котором выступает «СДЮШОР-Вологда» и ФК «Череповец», может начаться 20 мая. Теперь же игры начнутся не раньше 1 июня.



На сегодняшний день на участие в Первенстве МФФ «Золотое кольцо» заявились десять команд, включая две вологодский «СДЮШОР-Вологда» и Футбольный клуб «Череповец». Есть и новичок соревнований, ФК «Ростов Великий».



На прошлой неделе главный тренер ФК «Череповец» Владимир Голубинский в интервью 35media.ru говорил что, по планам, команда уже сейчас должна была собраться и готовиться к предсезонным турнирам.



«В данный момент тренировок нет, — сказал он. — Даем ребятам рекомендации по самостоятельным тренировкам, советуем, что можно сделать дома. Строить какие-то планы сейчас невозможно. Пока карантин не отменят, не о чем говорить. Мы планировали принять участие в двух выездных турнирах. Один уже точно пролетел, другой под вопросом. Все будет скорректировано, и пока не знаю, до какой степени. Но большинство команд в таком положении"