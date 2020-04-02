Железнодорожные билеты можно будет сдать без удержания сбора за возврат до 1 июня

Холдинг «РЖД» из-за пандемии коронавируса решил не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов (это 210, 6 рублей) на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок, сообщается на сайте компании.

— Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Подробнее с правилами возврата проездных документов можно ознакомиться в разделе Х Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (Приказ Минтранса России от 19.12.2013 № 473 (ред. от 14.11.2018 г.)), — говорится в сообщении.

Всю информацию о порядке возврата денег за билеты, а также о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО «РЖД».