В Вологде в ДТП с участием трех автомобилей погиб мужчина

01.04.2020 [Происшествия]

В Вологде на перекрестке улиц Октябрьской и Мальцева вечером 1 апреля столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. 

По данным пресс-службы областного УМВД, 53-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь по улице Мальцева со стороны улицы Чехова в сторону проспекта Победы, выехал на перекресток улиц Октябрьская и Мальцева на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение «Лады» с «Маздой», которая ехала по улице Октябрьской в сторону центра. 

Видео с городских камер Baza.net в Вологде

— От удара «Ладу» отбросило на автомобиль «Шкода Фабия», который двигался по ул. Октябрьской со стороны центра в сторону ул. Ленинградской, под управлением женщины 1991 г. р. В результате ДТП пострадал пассажир Мазды и пассажир Ларгуса, водитель Лады скончался от полученных травм.

На месте ДТП работают наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель человека

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