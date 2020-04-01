В сети запустили акцию в поддержку благотворительных фондов России в период кризиса

В интернете запустили акцию в поддержку благотворительных фондов России в условиях финансового кризиса. Ее цель — объединить людей вокруг проверенных организаций и поддержать их социальную работу на благо общества. Любой может стать участником акции и оформить небольшое (от 30 до 300 рублей в месяц), но регулярное пожертвование в пользу одной из 216 проверенных благотворительных организаций страны.

— Некоммерческие организации по всей стране вынуждены закрывать программы, увольнять сотрудников и снижать масштабы оказываемой помощи на фоне эпидемии коронавируса и экономической нестабильности. Многие организации, оказывающие помощь россиянам в борьбе за жизнь, сами оказались на грани жизни и смерти, — сообщает в пресс-релизе инициатор акции, благотворительный фонд «Нужна Помощь».

Так, по словам соучредителя фонда «Нужна Помощь» Мити Алешковского, каждый день из разных регионов России приходят десятки сообщений о том, что очередной фонд или очередная социальная программа находятся под угрозой закрытия или не понимают, где взять деньги на существование. Все это происходит на фоне жесточайшего экономического кризиса.

— Если в ближайшее время не случится чудо, нас ждет не только «великая депрессия», но и серьезная социальная катастрофа. Для благотворительности сложившаяся ситуация означает следующее: во-первых, мы прогнозируем серьезное снижение пожертвований во все благотворительные организации по стране. Мы уже видим этот тренд по собственной аналитике и отзывам коллег из регионов, но совершенно очевидно, что с каждым днем ситуация будет только ухудшаться. У людей и у компаний все меньше денег, вопросы выживания выходят на первый план, поэтому сейчас не до благотворительности. Во-вторых, мы ожидаем кратного увеличения просьб о помощи, которые поступают в благотворительные организации. Если раньше граждане могли справиться самостоятельно с многими проблемами, сегодня многие базовые вещи станут недоступными для миллионов, что значительно увеличит востребованность и нагрузку на благотворительные организации во всех регионах нашей страны, — отмечает Алешковский.

Акцию уже поддержали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван «Noize MC» Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев.

Чтобы принять участие в акции, необходимо поделиться в социальных сетях этим видео с хештегом #рубльвдень или записать и выложить свое видео с таким хештэгом. На видео или в описании к нему нужно рассказать, что вы будете жертвовать 1 рубль в день в один или несколько фондов. Попросите друзей сделать то же самое и разместите ссылку на страницу, где можно выбрать фонд, который вы хотите поддержать, а также сумму поддержки - от 30 рублей в месяц. Отметим, что на этой странице есть и вологодский фонд "Хорошие люди", помогающий жителям области с тяжелыми заболеваниями.