Бесплатные онлайн-тренировки проводит для вологжан спортивное движение «Зелёный фитнес»

01.04.2020 [Спорт]

Заниматься спортом дома по нескольким направлениям в режиме онлайн предлагает вологжанам спортивное движение «Зелёный фитнес». Тренеры проводят прямые эфиры с занятиями в своих аккаунтах сети Instagram. Для пользователей эти уроки совершенно бесплатны. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Среди направлений фитнеса, которыми могут заняться вологжане, оказавшиеся дома в режиме самоизоляции: йога, пилатес, калланетика, стрейчинг и многие другие. Расписание занятий на каждый день публикуется накануне вечером в группе проекта в социальной сети.

«Зелёный фитнес» - это социально - спортивное движение, направленное на популяризацию спорта и здорового образа жизни, посредством проведения еженедельных бесплатных спортивных мероприятий на общественных пространствах города (парки, скверы, пляжи, набережные, площади). В режиме карантина занятия были перенесены в онлайн.

Тэги: фитнес

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