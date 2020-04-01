Олег Кувшинников: режим самоизоляции в Вологодской области может быть продлен

01.04.2020 [Общество]

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время своего эфира «Поокаем в сети» заявил, что может быть принято решение о продлении режима самоизоляции в регионе после 6 апреля.

— На сегодняшний день ситуация в стране сложная, количество заболевших с каждым днем растет. Уже в 75 регионах бушует эта инфекция. Поэтому сейчас говорить о том, что будет какое-то ослабление и снятие карантинных мероприятий не приходится. На 90% уверен, что и после 6 апреля эти мероприятия карантинные, режим самоизоляции будет продлен. Следите за моими эфирами, в социальных сетях, ежедневно я буду выходить в эфир и доносить до вас информацию о тех мерах, которые мы будем предпринимать, — сказал губернатор.

Отвечая на вопрос о возможном переносе платы за услуги ЖКХ из-за режима самоизоляции, Кувшинников отметил, что такая мера неприменима.

— Мы дома, и наши службы ЖКХ должны работать без каких-либо замечаний. Поэтому эти платежи должны поступать своевременно, безо всякой задержки, — считает губернатор.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде люди старше 65 лет смогут оплатить услуги ЖКХ за март в мае.

Тэги: карантин, самоизоляция, коронавирус

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