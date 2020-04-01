В Вологде раскрыли угон двухлетней давности с помощью ДНК-анализа

Полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля в Вологде по окурку сигареты, оставленному на месте преступления. Им оказался 26-летний житель Кичменгско-Городецкого района.

В 2018 году к правоохранителям обратился 39-летний вологжанин, который пояснил, что ночью от его дома на улице Фрязиновской пропал автомобиль «ГАЗ-2775». Полицейские нашли машину на льду реки Вологды в районе Набережной 6 армии.

«Рядом с автомобилем эксперт-криминалист обнаружил окурок, который был направлен на биологическую экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. В ходе работы с исследуемым материалом был выделен ДНК-образец, который занесли в федеральную автоматизированную информационную систему», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В марте 2020 года в Кичменгско-Городецком районе у 26-летнего подозреваемого в совершении другого преступления был изъят образец ДНК, который совпал с образцом биологического материала с места обнаружения автомобиля в Вологде. Вологодские оперативники задержали молодого человека, который признался в содеянном.

«Во время разговора с полицейскими он пояснил, что был пьян и, увидев ГАЗ-2775, решил доехать на нем до дома. На удачу злоумышленника ключи находились в замке зажигания. Разбив стекло, мужчина проник в салон автомобиля и завел машину», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.